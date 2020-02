Formia, i vigili salvano Luna: il cane in difficoltà sul tetto di una struttura

Un altro cane salvato dai vigili del fuoco del comando provinciale di Latina. Nel pomeriggio di oggi, 3 febbraio, una squadra è intervenuta a Formia per recupare l'animale in difficoltà. Il cane, razza setter, di nome Luna, si trovava sul tetto di una struttura, era impaurito e non riusciva più a scendere.

Il personale della squadra di vigili del fuoco di Gaeta è riuscito a recuperare l'animale senza particolari difficoltà ed è stata poi scattata una foto ricordo del salvataggio.

