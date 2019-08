Formia, discoteca abusiva nello stabilimento balneare: chiusa l'attività e multato il gestore

Una discoteca allestita in uno stabilimento balneare, senza nessun titolo autorizzativo. E' quanto hanno scoperto i carabinieri sul litorale di Formia nel corso di un servizio di controllo di locali e stabilimenti balneari. I militari sono intervenuti anche in seguito a diverse segnalazioni arrivate al 112, scoprendo che i gestori avevano allestito una discoteca all'aperto in cui venivano somministrati alimenti e bevande.

Le verifiche hanno fatto emergere gravi irregolarità: la mancanza di autorizzazione per l'allestimento della discoteca e delle attrezzature musicali utilizzate. L'accertamento ha quindi portato ad elvare verbali e multe per inquinamento acustico e per attività di spettacolo e intrattenimento senza autorizzazione. Le sanzioni ammontano complessivamente a 2.800 euro. Con l'intervento dei carabinieri la discoteca è stata immediatamente chiusa e interrotta l'attività in corso.