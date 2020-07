Lavori di manutenzione al Dono Svizzero di Formia: il 7 luglio chiusura per 24 ore del pronto soccorso

La Asl annuncia la chiusura del pronto soccorso dell'ospedale Dono Svizzero di Formia per 24 ore nella giornata di martedì 7 luglio. A darne notizia agli utenti è stato il Comune attraverso la pagina Facebook istituzionale. A causa infatti di lavori di manutenzione straordinaria, "l'attività di pronto soccorso - si legge nella nota - verrà limitata all'esecuzione dei codici rossi (1) e arancione (2) e alle patologie tempo dipendenti. Tutto il resto verrà garantito dal Pat di Gaeta".

Il tempo di esecuzione previsto per effettuare gli interventi è di 24 ore circa a partire dalle 20 del 7 luglio per terminare alle 20 del giorno successivo. Presso il Pat di Gaeta, durante l'orario diurno, stazionerà anche un'ambulanza per poter effettuare eventuali ricoveri. "Sarà poi compito dell'Ares eseguire un triage sul territorio per selezionare le patologie che possono afferire a Gaeta".