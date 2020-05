Formia: fine settimana di controlli. Cinque persone denunciate, 7 le multe

Fine settimana di controlli da parte dei carabinieri di Formia: l’attività tra sabato 23 e domenica 24 maggio ha portato alla denuncia di 5 persone. Il servizio dei militari della locale Compagnia è stato volto a contrastare i reati in genere.

Nel corso dei controlli un giovane di 23 anni di Gaeta è stato denunciato per guida senza patente, perché revocata e un 29enne di Minturno per guida senza patente perché mai conseguita. Sempre di Minturno sono un 41enne e un 26enne deferiti per porto illegale di coltello di genere vietato, mentre un uomo di 49 anni dello stesso comune, ristretto ai domiciliari, è stato denunciato per evasione dopo essere stato sorpreso fuori dalla sua abitazione.

Durante il servizio, tre giovani sono stati segnalati alla Prefettura per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale, dopo essere stati trovati in possesso complessivamente di 8 grammi di hashish.

Nel corso dei posti di blocco in strada sono stati controllati 28 veicoli ed identificate 56 persone, di cui 5 gravate da precedenti di polizia; sono state elevate 7 contravvenzioni e sottoposti a sequestro amministrativo 2 veicoli. Controllati anche 3 esercizi pubblici, ed eseguite 9 tra perquisizioni veicolari e domiciliari.

