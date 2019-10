Formia, controlli nei cantieri: operai senza caschi e cinture. Scattano tre denunce

Controlli sulla sicurezza sul lavoro a Formia da parte dei carabinieri. L'attività ispettiva si è conclusa con tre denunce a piede libero scattate a carico di un 51enne, di un 42enne e di un 60enne, tutti residenti in città e ritenuti responsabile della violazione del testo unico sulla sicurezza sul lavoro.

I militari hanno effettuato uno specifico controllo all'interno di un cantiere edile e verificato che gli operai stavano violando le specifiche normative in quando non indossavano caschi protettivi e cinture nelle fasi di installazione di un ponteggio metallico. Il 60enne in particolare era preposto alla sicurezza ed è responsabile di non aver vigilato sui lavoratori.