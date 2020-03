Guida in stato di ebbrezza e detenzione di droga, decine di denunce e sequestri nel sud pontino

Nottata di controlli serrati nel sud pontino da parte dei carabinieri della compagnia di Formia quella tra il 29 febbraio e il 1 marzo. I militari hanno denunciato a piede libero un 36enne di Gaeta per guida in stato di ebbrezza che, sottoposto ad accertamenti etilometrici, risultava avere un tasso alcolemico superiore a quanto consentito. Un 29enne di Formia, invece, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico lungo 22 centimetri che aveva nascosto all’interno del vano porta oggetti dell’auto: il ragazzo è stato denunciato per porto illegale di coltello di genere proibito.

Numerose inoltre le segnalazioni per detenzione di sostanze stupefacenti. Un 35enne residente a Cellole aveva un grammo di marijuana; un 19enne residente a Minturno è stato trovato in possesso di 0,20 grammi di hashish; un 34enne residente in provincia di Benevento deteneva 1,6 grammi di marijuana; un 20enne residente a Gaeta era in possesso di 0,24 grammi di hashish; un 21enne residente a Formia aveva 4,6 grammi di hashish.

I militari hanno inoltre proposto il foglio di via obbligatorio un 30enne nato in Romania e residente a Napoli, poiché si aggirarava con fare sospetto nei pressi di alcune abitazioni del centro storico di Castelforte.

Le pattuglie dell’arma hanno inoltre controllato 48 auto, identificato 96 persone, di cui 5 gravate da precedenti di polizia; elevato 9 contravvenzioni al Codice della Strada, sottoposto a sequestro amministrativo due veicoli e eseguito 9 perquisizioni tra personali, veicolari e domiciliari.