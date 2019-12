Alla guida ubriachi o con la droga in auto, controlli e denunce dei carabinieri

Controlli e denunce negli ultimi due giorni da parte dei carabinieri della Compagnia di Formia che hanno messo in campo una serie di servizi di controllo del territorio. Complessivamente sono stati controllati 64 autoveicoli; identificate 82 persone di cui 16 con precedenti di polizia; elevate 18 contravvenzioni per violazioni al Codice della strada ed effettuate dieci perquisizioni personali.

In particolare tre persone sono state denunciate in stato di libertà perché trovate in possesso di sostanze stupefacenti. C. D. 22 enne di Formia, sottoposto a perquisizione personale veniva trovato in possesso di un grammo di marijuana ed è stato segnalato alla Prefettura di Latina. I.F. 37 enne di Castelforte, anche lui sottoposto a perquisizione personale, aveva un grammo circa di marijuana e anche per lui è scattata, a norma di legge, la segnalazione alla Prefettura di Latina. C.M. 18 enne di Minturno è stato trovato in possesso di un grammo di cocaina e segnalato alla Prefettura.

B.A. 26 enne di Sessa Aurunca, sottoposto ad accertamento etilometrico a bordo di autovettura, è risultato positivo con tasso alcolemico superiore a quello consentito ed è stato denunciato per guida in stato di ebrezza. Analoga situazione per Z.A.D. 18 enne di SS.Santi Cosma e Damiano risultato positivo con tasso alcolemico superiore a quello consentito, sanzionato amministrativamente per guida in stato di ebrezza.