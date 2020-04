Formia, controlli in strada nel fine settimana del 25 Aprile: denunce dei carabinieri

Fine settimana di controlli quello del 25Aprile anche nel territorio di Formia. L’attività dei militari della locale Compagnia, e dei reparti dipendenti, è stata finalizzata alla prevenzione e repressione di reati in genere. Tre le persone che, sottoposte al controllo della circolazione stradale, sono state denunciate.

Deferito un giovane di 24 anni trovato in evidente stato di alterazione psicofisica e che ha rifiutato di sottoporsi alle analisi di laboratorio per il drug test presso l’ospedale di Formia. Per lui anche il ritiro della patente di guida mentre il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo.

Un 48enne è stato invece denunciato dopo essere risultato sprovvisto della patente perché revocata. Anche per lui è scattato il sequestro del mezzo.

Nei guai anche un giovane di 34 anni perché in possesso di una patente di guida rilasciata dalla Repubblica Moldava e risultata falsa. Gravato, come emerso dagli accertamenti, anche da revoca della patente di guida disposta dalla Prefettura, è stato denunciato per atti falsi, e segnalato per guida con patente revocata. Il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo per 3 mesi.