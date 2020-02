Formia, controlli dei carabinieri nel fine settimana: fioccano le denunce

Controlli dei carabinieri nel fine settimana a Formia. Il servizio dei militari della locale Compagnia, per garantire la sicurezza in città, è stato finalizzato proprio a contrastare i reati in genere. Sei le sperone che sono state denunciate durante l'attività condotta ra sabato 8 e domenica 9 febbraio.

In particolare un 52enne, sottoposto agli arresti domiciliari, è stato trovato all’interno della sua abitazione in compagnia di un’altra persona non appartenente al nucleo familiare, venendo meno agli obblighi imposti dall’Autorità Giudiziaria, mentre un uomo di 56 anni è stati deferito dopo essere stato sorpreso alla guida di un’auto con la patente già revocata.

E ancora un 46enne e un 22enne, fermati e controllati mentre era al volante delle loro vetture, sono stati trovati in possesso il primo di due bastoni in legno della lunghezza rispettivamente di 64 e 90 centimetri illegalmente detenuti, e il secondo di un coltello a serramanico di 15 centimetri e di 1,1 grammi di “marijuana”; è stato anche segnalato alla Prefettura.

Per un 28enne, fermato sempre mentre era alla guida di un’auto, la denuncia è scattata dopo essere stato sottoposto ad un accertamento etilometrico che ha evidenziato un tasso alcolemico pari a 1,40 g/l; gli è stata anche ritrattare la patente. Infine è stato deferito anche un 34enne che, sebbene sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di non uscire nelle ore notturne, al momento del controllo da parte dei militari non è stato trovato all’interno della propria abitazione.