Formia, fine settimana di controlli sulle strade: denunce e multe agli automobilisti

Controlli a tappeto nel week end appena trascorso a Formia. I carabinieri della compagnia hanno denunciato a piede libero quattro persone nel corso di un servizio di controllo alla circolazione stradale. Un 54enne di Santi Cosma e Damiano e un 54enne di Napoli sono stati scoperti alla guida senza patente perché revocata e i loro veicolo è stati sottoposti a sequestro.amministrativo. A automobilista della provincia di Caserta è stata invece ritirata la patente per guida in stato di ebbrezza mentre un 33enne di Castelforte è stato denunciato per inosservanza degli obblighi della sorveglianza speciale.

Nel corso dei controlli sono state infine segnalate alla Prefettura per uso personale di stupefacenti tre persone: un 40enne di Bolzano, un 29enne di Frosinone ritrovato con una boccetta di metadone e un giovane di Minturno che aveva alcune dosi di hashish.

Il bilancio complessivo del servizio dei carabinieri della compagnia di Formia ha portato a fermare 60 veicoli, ad identificare 78 persone e ad elevare complessivamente nove contravvenzioni per violazioni al codice della strada.