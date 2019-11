Formia, coppia gay perseguitata e vittima di insulti omofobi: denunciati i vicini di casa

Offese, aggressioni fisiche e verbali e perfino lanci di pietre e di oggetti contro l'abitazione. Questo subiva da molti mesi una coppia gay di Formia, perseguitata dai vicini di casa e oggetto di minacce e insulti omofobi. Dopo l'ennesima segnalazione alle forze del'ordine, i responsabili sono stati individuati e denunciati dai carabinieri. Si tratta di un uomo e di una donna, entrambi 65enni, residenti a Formia, ritenuti responsabili di violenza privata, molestie, danneggiamento aggravato.

In seguito alla querela presentata da una delle vittime lo scorso ottobre, i carabinieri hanno avviato le indagini e acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza in cui erano immortalati alcuni degli episodi denunciati. L'uomo e la donna sono stati dunque riconosciuti autori di aggressioni fisiche, insulti, derisioni, offese di natura omofoba rivolte alla coppia gay. In qualche caso si erano spinti a lanciare oggetti e pietre contro la porta dell'abitazione e una volta hanno bussato con suono ininterrotto alla porta fino a bruciare il campanello di casa.

Il caso era finito all'attenzione del servizio Gay Center.