Incidente a Formia: uno dei conducenti alla guida sotto l’effetto di alcol, l’altro di cocaina

Due giovani sono stati denunciati a Formia rispettivamente per guida in stato di ebbrezza alcolica e guida sotto l’influenza di sostanza stupefacente. E’ l’esito degli accertamenti condotti dai carabinieri in seguito ad un incidente che si è verificato lo scorso martedì 14 febbraio.

Il sinistro ha visto coinvolte due auto; gli accertamenti sono stati condotti dai militari della locale Sezione Radiomobile e hanno permesso di appurare che i due conducenti dei veicoli, un 31enne ed un 27enne entrambi di Formia, si erano posti alla guida dei rispettivi veicoli uno sotto l’influenza di alcolici e l’altro sotto l’influenza di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

Per loro anche il ritiro delle patenti; le vetture sottoposte a sequestro amministrativo.