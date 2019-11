Formia, strattona e picchia la compagna: denunciato. La donna soccorsa dalla polizia

E' stato necessario l'intervento degli agenti di polizia per aiutare una donna che cercava di sfuggire alla furia di un uomo che voleva trascinarla a bordo di un'auto. E' successo a Formia, in via Variante Appia. I poliziotti sono riusciti a bloccare l'aggressore e a mettere in salvo la vittima. Si tratta di una cittadina lituana, da anni residente in Italia e da tempo perseguitata dal suo ex compagno, un uomo originario di Gaeta di 39 anni.

Negli uffici del commissariato di polizia la ragazza, picchiata e ferita con sette giorni di prognosi, ha formalizzato la denuncia a carico dell'uomo che è stato denunciato alla Procura per stalking. Ulteriori accertamenti hanno consentito di rinvenire anche un modesto quantiativo di stupefacente detenuto dal 39enne per uso personale. Proprio per questo l'uomo è stato segnalato e sanzionato e gli è stata ritirata anche la patente di guida.