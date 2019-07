Formia, giovanissimi fermati in auto e trovati con la droga: 20enne denunciato

Un 20enne è stato denunciato dai carabinieri a Formia per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. I militari hanno fermato l'auto condotta da un 18enne nella quale il giovane viaggiava come passeggero. Hanno proceduto a un controllo e hanno trovato, nascosto tra gli indumenti del 20enne, un involucro contenente 40,5 grammi di hashish.

Il 18enne invece è stato scoperto in possesso di uno spinello e di altre piccole dosi di hashish, Per lui è scattata una segnalazione alla Prefettura per uso personale di droga.

Nella città di Fondi un 31enne indiano è stato invece arerstato per spaccio. Nel corso di una perqusizione personale è stato trovato con un inolucro che conteneva eroina nascosto nella tasca dei pantaloni. Per lo straniero si sono aperte le porte delle camere di sicurezza della caserma in attesa del rito direttissimo.