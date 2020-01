Omicidio- suicidio a Formia, i familiari delle vittime: "Nessuna controversia per ragioni economiche"

“Smentiamo in modo fermo e deciso l’esistenza di controversie dovute a questioni di eredità o di qualsiasi altra motivazione di interesse economico”.

Nel giorno in cui verranno celebrati i funerali dei propri cari i familiari di Giuseppe Gionta e Fausta Forcina, uccisi tre giorni fa a colpi di pistola all’interno di una palazzina di piazza Mattei a Formia, rompono il silenzio per smentire alcune ipotesi sul movente dell’efferato delitto. Francesco Gionta, figlio delle due vittime, Flora ed Erasmo Forcina, sorella e fratello della donna, sottolineano attraverso i loro legali – gli avvocati Paolo Quintigliano e Luca Giudetti – di ignorare “le reali cause che hanno scatenato nell’assassino tale violenza non avendo le vittime mai assunto un atteggiamento ostile nei suoi confronti”.

Poi chiedono “il silenzio e il rispetto per il proprio dolore in ricordo dei propri cari”. I funerali dei due insegnanti in pensione - uccisi dal cugino di lei Pasquale Forcina che poi si è tolto la vita – saranno celebrati questo pomeriggio presso la chiesa della Madonna del Carmine mentre quelli dell’omicida non sono ancora stati fissati.