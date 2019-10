Allarme tsunami sulle coste pontine: esercitazione della protezione civile a Formia

Un allarme tsunami che ha interessato i comuni costieri della provincia di Latina, comprese le isole di Ventotene e Ponza. E' l'esercitazione di protezione civile, per affrontare emergenze legate a eventuali calamità naturali, che si è svolta nella giornata di oggi, 10 ottobre, interessando diversi comuni pontini e il centro di comando di Formia.

Per quattro ore le funzioni di supporto coinvolte all'interno del Coc - Centro operativo comunale, presieduto dal sindaco Paola Villa, hanno simulato, in costante contatto con la Prefettura di Latina e la sala operativa regionale della Protezione civile, le operazioni di risposta e di azioni emergenziali da mettere in atto per fronteggiare un'allerta maremoto.

Durante le operazioni, supervisionate da Gabriella Casertano della Protezione Civile eegionale, gli enti coinvolti si sono contraddistinti per aver collaborato e aver attivato la rete di forze dell’ordine e di volontari necessaria a dare la corretta e funzionale risposta all’emergenza.