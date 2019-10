Formia, le associazioni fanno rete contro l'omofobia: flash mob per Pasquale e Michele

Un flash mob contro la violenza omofoba. Dopo il caso della coppia gay di Formia ripetutamente minacciata e fatta oggetto di attacchi e offese, si sono mobilitate tutte le associazioni. Amigay, Amnesty Formia, Anpi, Comunità del Lazio Meridionale e Isole Pontine, associazione di promozione sociale “L’Asino d’Oro”, Casa Giusta, Circolo Arci Mediterranea, Futura, Leggendarie, Non Una Di Meno, Teatro Bertolt Brecht e Tilt hanno deciso di mettersi in rete per mostrare la loro vicinanza a Pasquale e Michele e a chi come loro è vittima di omofobia.

L'appuntamento è domenica 27 Ottobre dalle 17 alle 20 a Penitro, in Piazza del Buon Pastore, con un flashmob e letture di poesie Lgbt. Il caso era stato segnalato nei giorni scorsi da Gay Center. Pasquale e Michele da anni sono infatti perseguitati dai vicini di casa con scritte offensive sui muri, insulti, perfino lanci di pietre contro il portone e minacce di morte con un bastone.

Lo spirito dell'iniziativa, che a Formia riunirà tutte le associazioni del territorio, sarà dunque quello di fare fronte comune contro la violenza omofoba e ripristinare le regole della civiltà e del rispetto.