Formia: furto al mercatino natalizio, dopo mesi cercano di rivendere attrezzature da cucina

Due persone, un uomo e la compagna entrambi di Formia, sono stati denunciati dalla polizia per ricettazione. A loro gli agenti del locale Commissariato sono arrivati al termine di mirate indagini e sono riusciti ad incastrarli proprio mentre ieri pomeriggio, 9 maggio, in via de Macello ceravano di vendere delle attrezzature per la cucina provento di furto.

Le attrezzature professionali, una friggitrice ed una rostiera, erano state rubate in largo Paone all’interno di uno degli stand di legno del mercatino natalizio organizzato dal Comune. La vittima, un ristoratore del casertano, aveva constatato il furto il giorno dopo Capodanno e si era subito rivolto agli uomini diretti dal vice questore Metelli, che, dopo aver effettuato un sopralluogo e raccolto la denuncia della parte offesa, hanno dato inizio alle indagini.

La Squadra Investigativa, raccogliendo diversi indizi, è riuscita a risalire ai due accertando che l’uomo, che nascondeva le attrezzature, si era accordato per cederle ad una ristoratrice del frusinate in cambio di 1600 euro. L’intervento della polizia è scattato proprio mentre era intento a spostare la merce rubata da un furgone, di proprietà della compagna, al veicolo dell’ignara acquirente.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’uomo e la sua compagna sono stati denunciati a piede libero per ricettazione, la merce invece è stata sequestrata e restituita al piccolo ristoratore che, in un periodo di forti restrizioni economiche dovute all’emergenza sanitaria, con la disponibilità dei propri strumenti del mestiere potrà tornare a sperare in una rapida riapertura.