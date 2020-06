Mobilità, Zingaretti presenta il collegamento della linea Formia- Gaeta: "Aiuterà la crescita del sud pontino"

Presentato ufficialmente oggi dalla Regione Lazio il progetto per il completamento della linea ferroviaria Formia - Gaeta. Grazie al finanziamento di 10 milioni di euro, disponibile grazie a una convenzione sottoscritta il 21 gennaio del 2019 fra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Lazio e Consorzio di Sviluppo Industriale Sud-Pontino, è ora possibile terminare il progetto di ripristino della linea.

Il Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Sud-Pontino si è fatto carico dei lavori finanziati dalla Regione Lazio, che furono avviati nel 2008 e che a oggi hanno prodotto la riqualificazione e il ripristino di 6 dei 9 chilometri totali della linea. Il completamento della linea consentirà il collegamento diretto fra la stazione di Formia e quella di Gaeta, favorendo anche l’alleggerimento delle arterie stradali, particolarmente congestionate nel periodo estivo, soprattutto per la vocazione turistico ricreativa del litorale sud pontino. “Il completamento di questa linea ferroviaria è indispensabile per lo sviluppo del territorio sud pontino. Gli spostamenti delle persone devono essere sempre più veloci, comodi e sicuri. Il prossimo passo – ha spiegato il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti – sarà quello di utilizzare questa infrastruttura come volano per i progetti, già allo studio, di interconnessione con la rete ferroviaria nazionale, così da rendere possibili sempre maggiori spostamenti di persone e merci su ferro”.

Entrando nel dettaglio, gli interventi, finanziati con le risorse previste dall’addendum al Piano operativo infrastrutture Fsc 2014-2020, riguardano:

• Ripristino della sede ferroviaria allo scoperto nella tratta compresa fra il Centro Intermodale ASI Vivano e la stazione di Gaeta;

• Recupero funzionale/strutturale delle opere d’arte presenti nella stessa tratta;

• Ricostruzione/ ricondizionamento del piano del ferro nella linea Formia-Gaeta;

• Opere di finitura/ambientali lungo il tracciato;

• Opere civili della nuova stazione di Gaeta;

• Impiantistica ferroviaria di segnalamento e controllo lungo tutta la linea;

• Regolazione degli attraversamenti a livello;

• Impiantistica civile nell’edificio della stazione di Gaeta.

La cifra pari a 10 milioni sarà erogata nella misura di 3 milioni nel 2020, 5 milioni nel 2021 e 2 milioni nel 2022. Dopo la firma della convenzione la Regione Lazio ha già erogato l’anticipo pari a 1 milione di euro.