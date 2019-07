Scoperto gazebo abusivo nella piazza di Baia Domizia, denunciato un uomo di Formia

Un uomo originario di Formia, un commerciante, è stato denunciato a Sessa Aurunca, in provincia di Caserta, per il reato di abuso edilizio.

L’uomo, come scrive Anna Grippo su CasertaNews, in qualità di committente stava realizzando nella piazza centrale di Baia Domizia, senza completarlo del tutto, un gazebo in legno che è risultato essere però privo di ogni titolo edilizio.

I controlli sono stati effettuati dalla polizia municipale di Sessa Aurunca nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 10 luglio, dopo aver notato l'opera ancora in fase di costruzione. Al termine degli accertamenti è emersa l'assenza delle indispensabili dichiarazioni di inizio attività da rendere alle autorità competenti o concessioni mai ottenute.

Il gazebo è stato posto sotto sequestro preventivo. Per l'uomo è scattata la denuncia alla Procura di Santa Maria Capua Vetere.