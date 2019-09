Formia, blackout all'ospedale Dono Svizzero per un guasto all'impianto

Guasto dell'impianto elettrico, questa mattina, all'ospedale di Formia. Al Dono Svizzero si è registrato un blackout e attualmente è in funzione l'alimentazione elettrica di emergenza che mantiene in attività continua tutti i servizi del presidio ospedaliero. La Asl precisa che i gruppi di continuità hanno garantito l'alimentazione prevista alle apparecchiature elettromediali critiche.

"Sono quindi garantite tutte le attività indifferibili - spiega l'Azienda sanitaria in una nota - mentre le prestazioni di elezione, non urgenti, sono rinviate fino al ripristino della piena funzionalità degli impianti tecnici del presidio, la cui riparazione è attualmente in corso e dovrebbe concludersi nelle prossime ore. E’ stato attivato un servizio aggiuntivo di ambulanze coordinato con il 118 per la gestione delle urgenze sopraggiunte al Dono Svizzero e per garantire eventuali trasferimenti, al momento non necessari".