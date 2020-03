Due incendi nella notte a Formia: in fiamme la cucina di un appartamento e un'auto

Nottata movimentata per il personale dei vigili del fuoco, intervenuto per fronteggiare due incendi divampati a Formia. Il primo nella serata di ieri, 7 marzo, intorno alle 22, in via Rubino, dove la squadra territoriale di Gaeta dopo una segnalazione arrivata al 115 ha raggiunto un piccolo appartamento al quindi piano di un palazzo. Le fiamme erano divampate nella cucina dell'abitazione e subito i vigili del fuoco hanno iniziato le operazioni di spegnimento che sono riuscite a limitare i danni.

Poco più tardi, intorno a mezzanotte e mezza, sempre a Formia, un altro rogo ha invece interessato un'auto parcheggiata. Le operazioni della squadra sono riuscite ad evitare i danni causati dalle fiamme. In entrambi i casi non si registrano persone coinvolte.





