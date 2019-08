Formia, violento incendio nella notte in collina. L'allarme del sindaco Paola Villa

Nuovi roghi nel sud pontino, questa volta a Formia dove i volontari della protezione civile hanno lavorato fino a notte inoltrata per un violento incendio che ha interessato la zona collinare del territorio. L'allarme è stato lanciato dal sindaco Paola Villa attraverso la pagina Facebook: "È stata una notte terribile per tanti volontari, che senza pensarci troppo hanno cercato di salvare il salvabile. Nonostante le fototrappole utilizzate - ha scritto il primo cittadino di Formia - il vigliacco è riuscito ad incendiare i nostri boschi, il fuoco a divampare e distruggere tanto, troppo".

"Un incendio - continua il sindaco - crea problemi seri di sicurezza all'intera comunità. Il piromane è un delinquente vigliacco e subdolo, un concittadino, qualcuno che conosce bene le nostre montagne e tutti i sentieri, qualcuno che fa parte della nostra comunità. Crediamo che al di là delle risorse che dobbiamo continuare ad investire tra fototrappole, droni e videosorveglianza, bisogna che la comunità faccia quadrato e isoli il vigliacco e chiunque abbia notizie e informazioni informi le autorità competenti. Noi siamo a disposizione per accogliere qualsiasi informazione. Un ringraziamento particolare va fatto ai vigili del fuoco e ai volontari di Protezione Civile che non hanno mollato mai per tutta la notte e stamattina sono di nuovo lì sul posto".