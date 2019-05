Formia, paura per un incendio sul treno: agente della Polfer spegne il rogo ma resta intossicato

Paura ieri sera a bordo di un treno diretto a Formia. Un incendio è divampato in una carrozza del convoglio entrato nella stazione. Sul posto una pattuglia della polizia ferroviaria che ha immediatamente cercato di mettere in sicurezza i circa 500 passeggeri del treno, allarmati da fumo intenso che ha invaso i vagoni. Le carrozze sono state quindi evacuate in maniera controllata e una volta messi al sicuro i viaggiatori, gli agenti hanno utilizzato gli estintori per contenere il rogo.

L'incendio, secondo gli accertamenti, è partito dai freni rimasti in blocco. Le operazioni sono durate circa 20 minuti, durante i quali uno degli operatori della polfer è riuscito a domare le fiamme sistemandosi sotto la carrozza e utilizzando un estintore. Il gesto dell’agente non è rimasto però senza conseguenze. A causa dei fumi inalati è stato costretto a ricorrere alla cure mediche del pronto soccorso dell'ospedale da dove è stato poi dimesso con alcuni giorni di prognosi. Una volta scongiurato il pericolo e ripristinato il corretto funzionamento dei freni, il treno ha ripreso la marcia verso la stazione ferroviaria di Napoli Centrale.