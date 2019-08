Minaccia e aggredisce la convivente e il figlio, 41enne in manette a Formia

Ha aggredito e minacciato di morte la convivente e il figlio minorenne al culmine di una lite scoppiata per futili motivi. Un cittadino sud coreano di 41 anni è finito in carcere a Formia con le accuse di maltrattamenti in famiglia, minaccia aggravata e lesioni personali aggravate.

I fatti sono accaduti sabato sera quando K.S.Y., queste le sue iniziali, ha aggredito la donna e il bambino che sono riusciti a scappare dall’abitazione e a rifugiarsi dai vicini di casa. L’uomo nel frattempo si è barricato in casa e soltanto dopo un po’ i carabinieri della stazione di Formia, giunti nel frattempo sul posto, ha aperto la porta ed è stato arrestato.

La donna è stata condotta al pronto soccorso dell’ospedale di Formia dove i sanitari l’hanno medicata e poi dimessa con una prognosi di 5 giorni.