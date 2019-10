Formia, minacce e lesioni ai datori di lavoro della moglie: 45enne arrestato

Si sono aperte le porte del carcere per u uomo di 45 anni di origini albanesi arrestato ieri, 3 ottobre, dai carabinieri a Formia. I militari della locale Stazione dei carabinieri hanno dato esecuzione all’ordinanza per la carcerazione emessa dall’ufficio di sorveglianza di Frosinone

Secondo quanto accertato, il 45enne, già sottoposto a regime di affidamento in prova ai servizi sociali per un altro reato, si è reso “protagonista di minaccia grave e lesioni per futili motivi nei confronti dei datori di lavoro della moglie”.

L’Autorità Giudiziaria ha così determinato l’aggravamento della pena ordinando la carcerazione dell’uomo. Dopo le formalità di rito è stato trasferito presso la casa circondariale di Cassino.