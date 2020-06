Scende in strada a Formia e minaccia i passanti con una bottiglia di vetro: bloccato e denunciato

A Formia un uomo è sceso in strada a torso nudo e scalzo minacciando i passanti con una bottiglia di vetro. I cittadini hanno lanciato l'allarme ai carabinieri della stazione locale, che sono prontamente intervenuti bloccando un cittadino di 45 anni, di origine rumena e in Italia senza fissa dimora, che stava dando in escandescenze.

Il 45enne aveva in mano una bottiglia di vetro e si scagliava contro i residenti della zona e i passanti seminando il panico. Nell'intento di bloccarlo i militari sono rimasti anche feriti. L'intervento ha evitato che la situazione degenerasse. L'uomo è stato infatti accompagnato in caserma per essere identificato. Era al momento sprovvisto di documenti. Per lui è scattata una denuncia a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto dell'indicazione della propria identità.