Formia, identificati due 17enni responsabili di furto e rapina ai danni di un minore

Due minorenni sono stati sottoposti alla misura cautelare della permanenza in casa per i reati di furto, rapina e lesioni. A conclusione di una specifica attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica presso il tribunale dei minori di Roma, i due giovanissimi, entrambi 17enni di Fondi e di Gaeta, sono stati riconosciuti responsabili di un furto e di una rapina ai danni di un 14enne.

I fatti sono accaduti a Formia nel mese di agosto, in via Porto Caposele. I due ragazzi, a bordo di un motorino hanno avvicinato il minorenne e si sono impossessati di una catenina d'oro con crocifisso che il giovane aveva al collo dopo averlo colpito con schiaffi sul volto. Entrambi si sono poi dati alla fuga facendo perdere le proprie tracce. Uno dei due, il 18 settembre del 2018, a Formia, si era reso responsabile di un analogo episodio. A Formia si era impossessato di un telefono cellulare di un altro minorenne, strappandoglielo dalle mani. Dopo le formalità di rito, i due sono stati trasferiti nele proprie abitazioni come disposto dall'autorità giudiziaria.