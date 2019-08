Formia, paziente morto dopo un intervento per dimagrire: la Regione chiede la relazione

Interviene anche la Regione Lazio sul caso del paziente di 33 anni residente a Caserta, Francesco Domenici, che ha perso la vita prima di raggiungere il pronto soccorso dell'ospedale di Formia dopo aver accusato un malore in seguito a un intervento con bendaggio gastrico eseguito a giugno alla clinica Casa del sole.

L'assessore alla Sanità e l'Integrazione sociosanitaria della Regione Lazio ha richiesto infatti all'Ares 118 e alla direzione sanitaria della Asl di Latina l'audit clinico relativo al processo di soccorso del paziente. Una relazione dunque che aiuterà a comprendere clinicamente le modalità operative che sono state attuate. "Ai familiari e agli amici dell'uomo - scrive l'assessorato - vanno il cordoglio e le condoglianze dell'amministrazione regionale".

Parallelamente sul caso è stata aperta un'inchiesta da parte della Procura di Cassino che dovrà chiarire eventuali responsabilità mediche. Il 33enne, dopo aver accusato un malore, è stato trasportato in pronto soccorso con mezzi privati dei familiari. Sembra infatti che non fosse disponibile un'ambulanza con un barella bariatrica in grado di trasportarlo