Formia, coppia gay vittima di attacchi omofobi: la solidarietà della consigliera Pernarella

“La mia più grande solidarietà a Michele e Pasquale vittime da mesi a Formia di attacchi omofobi. Quanto sta accadendo a questa coppia di cittadini non è in alcun modo tollerabile e, pertanto, ci aspettiamo un intervento al passo con i tempi da parte delle forze dell'ordine e della magistratura che sarà chiamata a giudicare i comportamenti inquietanti e discriminatori di cui sono vittime". Sono le parole di Gaia Pernarella , consigliera regionale del Movimento 5 Stlle e anche prima firmataria di una proposta di legge, depositata a marzo e sottoscritta dall'intero gruppo consiliare, che punta a promuovere l'uguaglianza e a contrastare le discriminazioni e le violenze determinate all'orientamento sessuale e dall'identità di genere.

"Nessuno può permettersi di compiere vessazioni come quelle nei confronti di Michele e Pasquale e pensare di passarla liscia. Da parte mia non posso che ribadire personale vicinanza a questa coppia, dando loro piena disponibilità a incontrarli, aiutarli, rincuorarli in questo difficile momento della loro vita. Quello che sta accadendo a questa coppia non è altro che un ulteriore chiaro esempio del ritardo culturale di cui il nostro Paese, e in particolare la nostra regione, continuano a soffrire e a cui dobbiamo porre rimedio con un profondo lavoro culturale sui cittadini di oggi e di domani. In Consiglio regionale giacciono, in attesa di essere calendarizzate in commissione, tre proposte di legge sull'argomento e due appartengono alla maggioranza di centro sinistra: è evidente - conclude la consigliera 5 Stelle - che un intervento sulla materia non è più procrastinabile, anche e soprattutto alla luce di questa disdicevole vicenda e di troppe altre che ancora accadono nel nostro territorio”.