Formia, picchia la moglie e tenta di strangolarla: 52enne allontanato da casa

A causa dei suoi atteggiamenti violenti è stato allontanato da casa: il provvedimento è scattato nei confronti di un uomo di 52 anni della provincia di Caserta. Nella mattinata di oggi, 30 maggio, i carabinieri della stazione di Formia hanno dato esecuzione all’ordinanza cautelare disposta dal Gip del Tribunale di Cassino.

L’Autorità Giudiziaria, condividendo gli esiti delle indagini dei militari, ha così disposto per il 52enne l’allontanamento dall’abitazione familiare. Il provvedimento, spiegano i carabinieri, arriva in seguito agli “atteggiamenti autoritari e violenti” dell’uomo nei confronti della moglie degenerati anche "in percosse e tentativi di strangolamento” anche davanti alla figlia 18enne. Atteggiamenti che avevano causato nella donna un “grave stato di prostrazione e disagio”.