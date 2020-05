Formia, ponte Tallini chiuso al traffico da lunedì per accertamenti statici

Da domani 18 maggio sarà completamente chiuso al traffico ponte Tallini a Formia. La decisione è stata adottata dall'amministrazione comunale visto lo stato di ammaloramento dell’infrastruttura realizzata nella seconda metà degli anni 50 che non consente ulteriori rinvii e che è necessaria per valutare le capacità di carico dopo che già si era provveduto alla interdizione per i mezzi pesanti e alla sosta.

Nei prossimi giorni verranno realizzati interventi tesi a consentire il transito pedonale sul ponte in piena sicurezza; successivamente si interverrà sul ripristino della pubblica illuminazione e dei passamano, sulla potatura delle alberature nella zona sottostante lato Napoli e con la realizzazione di una rotatoria sperimentale all’altezza dell’attuale svincolo di ingresso al molo azzurra. L’Amministrazione intende cogliere l’occasione dettata dalla necessità dell’intervento per realizzare nella maniera più idonea possibile un percorso pedonale tra il centro città ed il mare che si affianca a quelli già progettati ed in fase di prossima partenza tra il centro commerciale naturale di Via Vitruvio, il borgo di Mola e la banchina Azzurra del porto di Formia, facilitando l’accesso ad uno degli elementi naturali che caratterizzano la città, razionalizzando gli spazi di sosta nella zona di Largo Paone, darsena di Mola, Largo Tullia e Largo Purificato. In questo quadro si inseriscono anche i lavori di adeguamento degli scivoli e della banchina al Molo Vespucci - già affidati - che consentiranno lo spostamento del traffico passeggeri e delle unità della Guardia di Finanza previsto nel nuovo piano portuale, con la creazione di un vero e proprio waterfront da dedicare ad attività turistico ricreative. Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video. Con la graduale ripresa delle attività post covid e quindi del traffico veicolare nel centro città, piegano dal Comune, appare indispensabile procedere a quegli accertamenti che potranno consentire all’amministrazione di maturare la decisione definitiva sul futuro del Ponte Tallini tra le diverse ipotesi prospettate, e che non sono compatibili con la circolazione delle vetture.