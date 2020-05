Ospedale del Golfo, la Asl presenta il progetto: lavori entro il 2023

Oltre 1.400 metri quadrati dedicati al pronto soccorso, 1.530 per l'intensivo e la Rianimazione, 930 metri quadri per la Medicina d’Urgenza, 770 per la Psichiatria, 1.015 per la chirurgia ambulatoriale, 1.125 per l’area operatoria. E poi agli altri 48.000 metri quadrati per tutti gli altri servizi, degenze per i reparti, day hospital, day week, ambulatori, studi medici. Sono i numeri del nuovo ospedale del Golfo, presentato questa mattina, 21 maggio, dal direttore generale Giorgio Casati e dal direttore sanitario aziendale Giuseppe Visconti. L'area individuata è quella della ex Enaoli, per una spesa di 85 milioni di euro. Il nuovo nosocomio potrà arrivare a 253 posti letto, con 5 sale operatorie, un blocco d'emergenza, il pronto soccorso, un'area intensiva, la Rianimazione e l'area sub intensiva. Il progetto definitivo sarà pronto entro il 2021 e i lavori entro il 2023.

Lo studio di fattibilità presentato questa mattina dal dg della Asl pontina Casati sarà inviato in Regione per l’approvazione, poi via libera al progetto esecutivo. "I cittadini del Lazio avranno un nuovo ospedale - ha commentato il presidente della Regione Nicola Zingaretti - Presentato dalla Asl il progetto per il nuovo ospedale del Golfo in provincia di Latina, una struttura moderna e innovativa per migliorare le cure per le persone".