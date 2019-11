Formia, giovani fermati in auto dalla polizia: stavano fumando marijuana

Fermati in auto dalla polizia, vengono trovati con 26 grammi di marijuana. A Formia gli agenti hanno controllato nella notte, in zona Piazza Mattei, un veicolo sul quale viaggiavano tre giovani del luogo, tutti da poco maggiorenni e già noti alle forze dell'ordine. Gli operatori si sono accorti subito del forte odore di marijuana presente nell'abitacolo della vettura, tanto che il conducente ha dovuto ammettere subito di aver appena fatto uso della sostanza stupefacente, probabilmente nel tentativo di eludere altri controlli.

I poliziotti hanno però proseguito gli accertamenti e sottoposto i tre giovani a una perquisizione. All'interno dell'auto è stata rinvenuta e sequestrata una busta di cellophane con 26 grammi di marijuana. Successivamente sono scattate anche perquisizioni nel domicilio dei ragazzi. Al termine degli approfondimenti uno dei tre è stato denunciato alla Procura di Cassino per detenzione ai fini di spaccio di stupefacente, mentre il conducente è stato segnalato per uso personale di droga e denunciato all'autorità giudiziaria per guida in stato di alterazione psicofisica.