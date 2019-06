Inseguimento folle sulla Domiziana dopo la tentata rapina a Formia, tre arresti

Sono state intercettate dai carabinieri di Cellole e dai carabinieri del Norm di Sessa e arrestate al termine di un inseguimento durato molti chilometri non essendosi fermati all'alt imposto loro dai militari le tre persone responsabili del tentato colpo alla filiale di Formia della Banca Popolare di Fondi di venerdì mattina.

C.B., 30 anni, V.L., 20 anni, e P. F.m 17 anni, tutti di Giugliano, sono stati catturati lungo la statale Domiziana dopo una fuga che ha creato panico tra gli altri automobilisti data la folle velocità dei ladri che 'zigzagavano' tra le vetture per sfuggire ai carabinieri.

I tre sono accusati di resistenza a pubblico ufficiale in concorso e sottoposti a fermo indiziario di delitto per tentata rapina aggravata. Venerdì mattina, armati di taglierini, avevano fatto irruzione presso l’istituto bancario minacciando impiegati e cittadini presenti all'interno della banca ed il direttore. I ladri però non erano riusciti a portare a termine la rapina disturbati dal sistema di allarme fatto scattare dal direttore che, per tale motivo, era stato aggredito dai tre prima che si dessero alla fuga a bordo di una Ford Fusion sulla strada statale Domiziana.

A conclusione della rocambolesca fuga nella loro vettura sono stati rinvenuti i due taglierini usati per la rapina sottoposti a sequestro. A seguito di indagini congiunte tra i carabinieri di Cellole, Sessa Aurunca e Formia si é giunti al fermo indiziario di delitto per tentata rapina aggravata e l'arresto per resistenza a pubblico ufficiale. C. B e V. L. sono stati associati presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere mentre P. F. e' stato trasferito al centro di prima accoglienza dei Colli Aminei a Napoli.