Formia, ubriaco si sdraia in mezzo alla strada e poi aggredisce i carabinieri: arrestato

In evidente stato di ebbrezza alcolica si è sdraiato al centro della strada, a Formia, bloccando la circolazione. L'episodio è avvenuto nella tarda serata dell'11 dicembre. Automobilisti e passanti, allarmati dall'atteggiamento dell'uomo, hanno chiamato il 112.

Arrivati sul posto i carabinieri della sezione radiomobile insieme al personale del 118 hanno cercato di calmare il soggetto che, per tutta risposta, li ha aggrediti fisicamente, tanto da procurare alcune lesioni a uno dei militari. E' stato quindi necessario l'intervento di altre pattuglie in ausilio, che sono riuscite a bloccare il soggeto e a portarlo in caserma. Si tratta di un 36enne straniero, ora rinchiuso nelle camere di sicurezza per il reato di violenza e resistenza a pubblico ufficiale.