Formia, al via la riorganizzazione dei servizi cimiteriali della città

Le struttura scontano oggi infatti un'organizzazione del personale fallimentare, carenza di loculi che si protrae da anni e la completa inadeguatezza e non conformità degli impianti di illuminazione. Per questa ragione l’assessore alle politiche Ambientali Orlando Giovannone, sotto mandato del sindaco si è adoperato per mettere in atto una seria di interventi concreti. Si è intervenuto infatti sui servizi, affidando alla Formia Rifiuti Zero la pulizia per migliorare lo stato dei luoghi, e sul personale trasferendo altrove le unità non produttive. A completamento dell’operazione, vista la presenza di aree date in concessione a privati e da tempo mai visitate e curate, si è chiesto, attraverso un'ordinanza, ai cittadini possessori di cappelle e ossari chiusi, di adoperarsi per provvedere alla pulizia. L'ordinanza ha l’intento di trovare collaborazione con i cittadini, i quali da svariati mesi si sono mostrati già collaborativi in molte occasioni, rigettando al mittente i tanti messaggi negativi inviati da una opposizione politica senza costrutto e fondamento.