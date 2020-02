Formia, gli scarti dei lavori sull’imbarcazione sversati in mare: diportista multato

Un uomo di 50 anni del posto, proprietario di un’imbarcazione ormeggiata in porto, è stato multato a Formia dalla Guardia Costiera che nl corso di una serie di controlli ha individuato “una grave violazione delle norme in materia di tutela dell’ambiente marino costiero”.

In particolare il diportista della locale marineria è stato bloccato dai militari mentre era intento ad effettuare lavori di manutenzione a bordo della propria unità da diporto in una zona vietata e senza il rispetto delle procedure previste dalla normativa nazionale in materia di tutela dell’ambiente marino.

Da quanto accertato, stava effettuando lavori di smerigliatura dello specchio poppiero dell’imbarcazione all’ormeggio, rilasciando in mare tutti i residui derivanti dalla lavori svolti.

I lavori, svolti illecitamente, sono stati interrotti impedendo così ulteriori sversamenti in mare degli scarti di lavorazione; per l’uomo è scattata una multa di 600 euro. Lo specchio acqueo interessato dallo sversamento è stato prontamente bonificato.