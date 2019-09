Folle fuga dai carabinieri sulla Domiziana con lo scooter rubato a Formia

Era stato rubato ad una persona di Formia lo scooter a bordo del quale l’altra sera un giovane si è reso protagonista di un folle inseguimento lungo la strada statale Domiziana da parte dei carabinieri.

Il ragazzo a bordo di un Beverly Piaggio 350 non si è fermato all'alt dei militari del nucleo radiomobile, che erano impegnati in quel momento in un servizio di pattugliamento del territorio.

La pattuglia ha quindi seguito il mezzo fino a Mondragone, in viale Kennedy dove il ragazzo ha abbandonato lo scooter e si è dileguato sulla vicina spiaggia del lungomare mondragonese. I militari hanno recuperato lo scooter scoprendo che era provento di furto ai danni di un cittadino di Formia che non si era neppure accorto visto che il furto era stato messo a segno in tarda nottata. Questa mattina i carabinieri hanno restituito il mezzo al legittimo proprietario.