Formia: sequestrati 160 chili di cozze, 32mila euro di multa per 5 pescatori sportivi

Sequestrati 160 chili di cozze e maxi multa per 5 pescatori sportivi. E’ il bilancio di un doppio intervento della Guardia Costiera di Formia nell’ambito dell’operazione estiva “Mare Sicuro 2019”.

Nella mattinata di oggi, sabato 13 luglio, durante la mirata vigilanza finalizzata al rispetto delle ordinanze balneari e di sicurezza, i militari hanno individuato e bloccato l’azione illecita di quattro pescatori sportivi, originari della provincia di Napoli, intenti alla raccolta di cozze nei pressi della scogliera antistante la darsena Torre di Mola, per un totale di circa 50 chili.

Il secondo intervento è stato effettuato sulla scogliera antistante il Villaggio del Sole, dove è stato individuato un altro pescatore sportivo, originario della provincia di Frosinone, che aveva già raccolto oltre 110 chili di cozze.

In tutti i casi, è stato pertanto accertato “il superamento della quantità massima giornaliera di 3 kg consentita per la pesca sportiva dei mitili nel Compartimento Marittimo di Gaeta”. Inoltre, le cozze erano depositate all’interno di contenitori artigianali e buste di plastica esposte al sole, in totale assenza dei minimi requisiti igienico sanitari e quindi potenzialmente pericolose per gli ignari consumatori finali. Oltre al sequestro di 160 kg complessivi di prodotto, nei confronti dei 5 trasgressori sono state contestate violazioni amministrative per un totale di oltre 32.000 euro di sanzioni.

“Tali comportamenti illeciti - ricorda il Comandante della Capitaneria di porto di Gaeta Federico Giorgi - sono tenuti sotto attenta osservazione da parte della Guardia Costiera, a tutela dell’ambiente marino e delle risorse ittiche, nonché dei consumatori e dei pescatori professionali e sportivi che rispettano le regole”.