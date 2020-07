Formia: gommone in avaria in mezzo al mare, sei persone soccorse della Guardia Costiera

E’ stato un altro fine settimana di intenso lavoro quello appena trascorso per la Guardia Costiera. Tante le attività effettuate negli ambiti portuali, sulle spiagge e negli specchi acquei del litorale, comprese le isole di Ponza e Ventotene.

Nel tardo pomeriggio di domenica 5 luglio i militari sono intervenuti per prestare soccorso a sei persone della provincia di Casera. Il gruppo era in difficoltà di fronte al litorale di Gianola a Formia a bordo di un gommone, preso a noleggio a Sperlonga, e in avaria in mezzo al mare.

Sotto il coordinamento della sala operativa della Guardia Costiera di Gaeta è intervenuta sul posto la motovedetta in servizio di ricerca e soccorso che, nonostante le indicazioni poco precise fornite dagli occupanti sulla effettiva loro posizione, è riuscita a rintracciare in breve tempo il mezzo.

Dopo aver rassicurato gli occupanti sono iniziate le operazioni di rimorchio in sicurezza fino al porto di Gaeta. Per gli occupanti solo un po' di spavento per i momenti vissuti in balia del mare.