Pescatore colto da un malore sulla scogliera: salvato dalla Guardia costiera a Formia

Un pescatore sportivo colto da malore e soccorso dalla Guardia costiera di Gaeta. Il 118, allertato da un amico del malcapitato, ha attivato la sala operativa della Guardia costiera. Secondo la ricostruzione, i due uomini stavano pescando sulla scogliera di Vindicio, a Formia quando improvvisamente uno dei due, A.A., 67enne di Frosinone, si è accasciato a terra. La prima ipotesi avanzata dal personale del 118 intervenuto sul posto è stata quella di un'emorragia cerebrale.

I militari non sono riusciti a recuperare via terra il pescatore a causa della conformazione della scogliera. Le operazioni di soccorso dunque, possibili solo via mare, hanno reso necessario l’impiego della motovedetta e di un gommone. Il pescatore è stato così prelevato e trasferito sul gommone della guardia costiera e con l'assistenza di un medico è stato condotto al porto di Formia dove è stato affidato ai sanitari che lo aspettavano in banchina e che lo hanno portato all'ospedale Dono Svizzero per tutti gli accertamenti del caso.