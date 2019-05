Formia, accusato di stalking dà in escandescenze e minaccia la ex in commissariato

Era già stato denunciato una volta dalla sua ex compagna e quando ha saputo che la donna si era rivolta di nuovo alla polizia e che c'era una nuova indagine a suo carico ha dato in escandescenza. Così per uno stalker di Formia, F.A., è scattato l'arresto e per l'uomo si sono aperte le porte della casa circondariale di Cassino.

In presenza dell'ufficiale di pg del commissariato di Formia ha pronunciato gravi offese nei confronti della vittima e nonostante fosse stato invitato a mantenere la calma ha chiamato la sua ex al telefono e l'ha insultata e minacciata. Il suo comportamento ha confermato, una volta di più, l'indole aggressiva e violenta del soggetto, priva di qualsiasi forma di rispetto anche della legge. Gli investigatori del commissariato di polizia hanno quindi arrestato F.A. e lo hanno condotto in carcere.