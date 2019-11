Controlli nelle stazioni: a Formia una denuncia per minacce e detenzione di arma da taglio

Ha toccato anche la provincia pontina l'azione di controllo straordinario disposta dal Servizio di Polizia Ferroviaria su scala internazionale denominata “Rail Action Day 24 BLUE”. L’attività effettuata nelle giornate del 13 e 14 novembre dagli operatori in servizio presso il Compartimento Polizia Ferroviaria per il Lazio è stata finalizzata ad attivare controlli preventivi a viaggiatori e relativi bagagli presenti a bordo dei convogli, in particolare quelli ad alta velocità ed internazionali, nonché all’interno delle stazioni.

Nel Lazio il bilancio totale è stato di 719 persone identificate e 4 denunciate; 192 le unità impiegate nelle attività di controllo nelle stazioni ferroviarie; 146 i treni scortati e 95 stazioni controllate.

Nella stazione di Formia, in particolare, una persona è stata denunciata dalla locale polizia ferroviaria per il reato di minacce e detenzione abusiva di arma da taglio.

A Roma Termini una persona è stata denunciata per inosservanza al decreto di espulsione emesso del Questore di Bergamo nel 2018, mentre all’interno dello scalo di Civitavecchia un’altra è stata deferita per aver violato gli obblighi della misura preventiva della sorveglianza speciale di Polizia alla quale era sottoposto. Nella stazione di Termini la squadra di Polizia Amministrativa Compartimentale ha proceduto nei confronti di due persone in esecuzione al Decreto indicante “Disposizioni urgenti sul decoro urbano”, ha comminato una contravvenzione al regolamento di Polizia Ferroviaria, e denunciato una persona per inottemperanza al foglio di via obbligatorio.