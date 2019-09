Formia: danni e disagi per il nubifragio. Cittadini senza acqua e corrente, Comune al lavoro

Ha colpito anche Formia il violento temporale che nella notte si è abbattuto sulla provincia pontina. Nella giornata di ieri la Protezione Civile aveva diramato un’allerta meteo arancione acme per la Zona F “Bacini Costieri Sud”. Nell’immediato, fanno sapere dal Comune, intorno alle 16, è stato attivato il Centro Operativo Comunale (COC)

Il violento nubifragio ha procurato danni e disagi alla popolazione residente nelle seguenti zone tra cui largo Tommaso Testa, largo Purificato, via Rotabile (tratto di interesse provinciale) località Castellonorato, località Ciriano/Ponzanello, via degli Archi, Trivio e Maranola.

“Sono stati da subito allertati i gestori del servizio idrico ed elettrico per interventi su tutte le aree interessate da mancanza di corrente e acqua - fanno sapere dal Comune -. A seguito dell’intervento tempestivo della Protezione Civile VER Sud Pontino, Vigili del fuoco, Polizia Municipale e Settore tecnico del Comune, in mattinata sono rientrate le situazioni di disagio e pericolosità”.

Al momento sono in fase di risoluzione i problemi inerenti il manto stradale di contrada Ciriano/Ponzanello e via degli Archi. L'attività di messa in sicurezza nonché ulteriore ricognizione delle zone interessate continuerà nella giornata di domani. Resta attivato intanto il Centro Operativo Comunale e tutte le misure di prevenzione e sicurezza necessarie alla salvaguardia della cittadinanza.

Gallery