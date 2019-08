Formia, la testimonianza degli escursionisti bloccati dal fuoco: "Sotto una pioggia di cenere" | IL VIDEO

La testimonianza di chi ieri, 24 agosto, ha vissuto attimi di terrore per l'incendio divampato a Formia sul Monte Redentore. Una nostra lettrice racconta la paura e le fiamme dopo essere arrivata in cima. "Quando è iniziato l'incendio - spiega - eravamo appena arrivati in vetta. Scendere è stato abbastanza rischioso. Noi in bici abbiamo fatto in fretta, ma appena un chilometro dopo l'area attrezzata ci siamo trovati sotto una pioggia di cenere".

"Siamo riusciti a convincere un ragazzo a non scendere sulla via sacra - racconta ancora - dove effettivamente alcune persone sono rimaste bloccate". Sono 15 gli escursionisti che si trovavano ieri sulla montagna accerchiati dal fuoco, messi in salvo dai vigili del fuoco.