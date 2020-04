Morìa di uccelli sulla spiaggia di Formia: il caso segnalato alla capitaneria di porto

La spiaggia disseminata da cadaveri di uccelli. La segnalazione è arrivata questa mattina alla capitaneria di porto e il caso è stato riportato anche dal sindaco Paola Villa. E' accaduto infatti a Formia, nel tratto di arenile tra Fagiano e Don Bosco. Un episodio misterioso, sicuramente non il primo, su cui è stata avanzata una precisa ipotesi.

"In queste ultime settimane c'è stata una morìa di uccelli sul tratto di spiaggia Fagiano/don Bosco - spiega il sindaco Villa - Sono Berte minori, uccelli marini che trovano sul nostro mare l'habitat ideale. Purtroppo in questi ultimi anni ci sono state diverse notizie di moria di uccelli marini in altre aree, come alla foce del lago Patria Castel Volturno, il 20 aprile scorso. Tutto ciò si verifica da 4/5 anni sempre nello stesso periodo. Sono intervenuti per accertamenti capitaneria e carabinieri forestali. Sembra che il fenomeno sia legato all'ingestione di un'alga tossica o di microalghe tossiche non autoctone dei nostri mari, ma che da qualche anno, visto l'aumento di temperatura delle acque, sono diventate tipiche ed hanno colonizzato".