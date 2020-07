Formia baciata dalla fortuna: vincita da più di 75mila euro al Totocalcio

Le dea bendata bacia Formia dove nei giorni scorsi sono stati vinti più di 75mila euro al Totocalcio.

Nell’ultimo fine settimana, grazie alla Bacheca dei Sistemi di Sisal, è stato centrato uno dei due “14” realizzati al Totocalcio in Italia. La vincita, come riferisce Agimeg, è stata possibile grazie al sistema “Caffè Bitti Formia”, diviso in 10 quote, che ha totalizzato oltre al 14, anche 5 ‘Punti13’ 10 ‘Punti12’ e il Nove per una vincita di 7.526 euro a quota.

La Bacheca dei Sistemi, viene ricordato, è uno strumento offerto da Sisal a tutti i ricevitori per la formulazione e la vendita di sistemi suddivisi in quote.