Frode e corruzione nell'accoglienza dei migranti: l'indagine tocca anche a Latina

Due organizzazioni criminali attive nel settore dell'accoglienza dei migranti sono state scoperte nel corso di un'indagine condotta dal comando provinciale della Guardia di Finanza e dalla Questura di Frosinone. Una maxi operazione è scattata nelle prime ore della mattinata di oggi, 23 ottobre. Come riporta Frosinone Today, sono decine gli indagati e 18 le misure cautelari eseguite in tre diverse regioni (Lazio, Campana e Molise), in particolare nelle province di Frosinone, Latina, Rieti, Caserta e Isernia. Scattati anche sequestri patrimoniali per oltre 3 milioni di euro.

L'inchiesta, coordinata dal procuratore capo di Cassino Luciano d'Emmanuele e dal sostituto procuratore Alfredo Mattei, ha portato a scoprire un complesso sistema di frode che, anche grazie alla corruzioni di pubblici ufficiali e di sindaci, ha permesso ai componenti dell'organizzazione di appropriarsi indebitamente di ingenti somme di denaro. I particolari dell'operazione saranno resi noti nel corso della giornata.