Furti in abitazioni, ladri in fuga bloccati dalla polizia dopo un inseguimento. Un arresto

Scene da film la notte scorsa a Lenola dove la polizia è intervenuta per bloccare la fuga di tre ladri a bordo di un’auto. Uno è stato arrestato, un 65enne pluripregiudicato di Napoli, mentre i due complici sono riusciti a scappare.

L’operazione della Squadra Mobile insieme agli agenti del Commissariato di Fondi è scattata a seguito di appositi servizi info-investigativi pianificati nel sud pontino grazie ai quali gli investigatori hanno appreso che un’auto sospetta, con tre persone a bordo, si stava dirigendo nel piccolo paese di Lenola per mettere a segno dei furti. Dopo una serie di appostamenti, i poliziotti hanno individuato la vettura nel centro storico proprio mentre le tre persone, appena uscite da un portone con dei borsoni, salivano a bordo prima di darsi ad una precipitosa fuga.

Ne è nato un inseguimento tra le vie del piccolo paese con gli agenti impegnati a bloccare un’Opel Corsa di colore grigio, su cui era stata apposta la targa di un’altra vettura. L’inseguimento è terminato poco dopo, in una strada fuori dal paese. Appena fermata l’auto, due dei tre occupanti sono riusciti a scappare nelle campagne adiacenti, mentre il terzo, il 65enne seduto sul sedile posteriore, è stato invece arrestato.

Le ricerche dei due uomini in fuga hanno dato esito negativo, mentre nell’auto è stato possibile per gli agenti recuperare due borsoni con la refurtiva, vale a dire monili ed oggetti in argento, varie medaglie di benemerenza della Repubblica Italiana e cospicua bigiotteria rubati all’interno dello stabile dal quale i tre erano stati visti uscire.

Tornata sul posto per un sopralluogo la polizia ha anche trovato gli arnesi utilizzati per forzare le porte degli appartamenti e rintracciato i proprietari, ai quali è stata restituita la refurtiva rinvenuta. Terminate le formalità di rito, il 65enne arrestato è stato portato in carcere a Latina mentre sono in corso le ricerche dei due complici.